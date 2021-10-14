前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

行政院長蘇貞昌12日在立法院答詢時嗆國民黨立委鄭麗文「袂見笑」（不要臉），雙方爆發激烈口角。前民進黨立委郭正亮披露，他去年參加一場民進黨立委餐會時，蘇貞昌在現場自稱是「亡命之徒」，「你們沒有想到還會碰到我吧」！

郭正亮13日在中天電視《正常發揮》表示，他在2020年卸任立委之前，民進黨立委和蘇貞昌有一次餐會，蘇貞昌有講出心情，蘇說他又回來了，現在就是「亡命之徒」、「你們沒有想到還會碰到我吧」！

「坦白講他回來當行政院長很多人有點意外，之前很多人跟他不對盤」，郭正亮直言，蘇的意思是「他認為自己不會選總統了，已經無所謂了，沒想到大家還會碰到」。很多人都認為蘇明年2月可能會異動，但現在情勢有點複雜，因為大家都認為明年桃園保衛戰很重要，鄭文燦是不是可以順利離開也不確定。

郭正亮認為，蘇貞昌很詐，故意說鄭麗文侮辱總統，所以他是為了護總統，懲治叛徒。就把蘇自己驚人的作為跟蔡英文綁在一起，「坦白講這就是玩政治」。

郭正亮說，鄭麗文質詢蠻長的，一開始講得很小聲，蘇貞昌還說怎這麼有禮貌。郭認為鄭麗文也不是那樣的人，也是根據對方做過甚麼事情而採取甚麼態度。可是這次爆炸成這樣，蘇還自己出來開一次記者會，郭認為「蘇貞昌的記者會真的是太上綱了，脫離當天質詢的狀況真的是有點遠」。

郭正亮表示，事情發生後很多人開始「隨便湊」，譬如說馬英九也反對核潛艦，「湊這個是要做甚麼？馬英九反對核潛艦跟這次質詢有甚麼關係？是在講甚麼？馬英九的時候美國也沒有要賣澳大利亞核潛艦，是在鬼扯甚麼？」

郭正亮強調，今天最敏感的就是誰先說人家要投降？蘇貞昌先講6次，「不然你要投降喔」，蘇後面還扯到曾經幫鄭麗文站台。郭認為，蘇有點故意要去講鄭麗文「你背叛我」，醞釀「背叛」的題目，所以第二場記者會就講叛徒了。郭正亮估計蘇貞昌接下來還有其他話題。

不過郭正亮也坦言，這也沒甚麼，看多了，「本黨就是這個特質啦！」