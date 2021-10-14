高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨發生大火，死亡人數已累計至46死、41傷，高雄地檢署指派主任檢察官洪瑞芬、檢察官廖偉程指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊、鹽埕分局組成專案小組，強調全力追查，如有涉及刑責，將速查嚴辦。

高雄市長陳其邁上午視察現場時，直指起火原因不排除人為因素，還請高雄地檢署加速整體未來法律程序，協助相關起火原因事故調查。

雄檢指出，轄區警方已帶回疑似與一樓起火點有關的可疑份子，當地目擊住戶、路人等詢問釐清，同時也全面調閱大樓附近監視器畫面，全面清查起火原因及可疑人士。

由於現場陸續從高樓層送出死者，現場經醫師判定死亡者已直接送往殯儀館。部分在醫院不治的OHCA住戶也陸續送往殯儀館，雄檢已協請橋頭地檢署支援法醫人力，由檢察官率同法醫趕赴相驗。

市府已在殯儀館景行廳設置集中豎靈區，死者家屬陸續趕抵，指認遺體，配合相驗，確認死亡原因領到相驗屍體證明書後，就可領回遺體處理後事。