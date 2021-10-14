台南市消防局今天於中西區國花綜合商業大樓等6處複合型高樓進行演練。(台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真)

高雄鹽埕區城中城大樓今凌晨火災，釀嚴重傷亡，台南市長黃偉哲下午於防疫記者會，率與會人員為大火受災戶默哀30秒。黃偉哲表示，這場火警讓人非常心痛，除了默哀也祈望所有人盡量能夠被救出來。他也宣布，目前台南消防安全設備檢查不合格5棟，若複檢未通過，除了開罰也將公布大樓名稱。

黃偉哲表示，在高雄發生凌晨大火的是超過40年的複合式住宅老屋，起火原因不明，待消防局來調查。他說，台南市都有做定期檢查，但再怎麼檢查，也需要民眾有自主危機意識，台南對於救災強險一向非常注重，今天也特別啟動強化安檢，將由消防局提出檢查報告。

消防局副局長楊宗林在報告中指出，台南市複合大樓消防列管檢查情形，目前列管家數50家，不合格有5家，均已開立限期改善通知單，並持續追蹤檢查直至改善為止。

消防局為防範未然，今天上午要求各大隊選擇轄下新營區新營國宅、麻豆區示範國宅、新市區騰揮會館大樓、永康區金三角大樓、北區國賓商業大樓、中西區國花綜合商業大樓等6處複合型高樓進行演練。

楊宗林也強調，大樓火警危險性第一個就是濃煙，濃煙是造成傷害最大的因素，且蓄積濃煙的時候，它的熱量會相對提高，且延燒會很快，造成逃生不易及搶救困難。針對大樓管理，一定要制定健全防火管理制度，包括要建立防火管理人、消防防護計畫及定型的檢修申報，這也是消防安全檢查的一項重點。