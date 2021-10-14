隨著智慧型手機普及，在台灣幾乎人手一機，不管男女老少都會藉通訊軟體LINE聯繫，無論是洽公或是日常閒聊都十分便利，但有網友表示，很不喜歡LINE語音訊息功能，不時打電話或是錄一段冗長的語音訊息，讓他感到很困擾；貼文一出後，許多網友強烈共鳴，「認同，原來不是只有我這樣想」、「我也討厭line電話」、「一個一個聽根本浪費時間」、「語音訊息超煩」。

1名網友在PTT的WomenTalk板發文稱，他十分不喜歡LINE的語音訊息功能，並將其分為兩種使用者，一種通常是主管或個性很急躁的人，時常收到訊息的那一刻，馬上打語音電話；另一種則是打字很慢，所以會錄很長一段語音訊息，而收到的人又不得不聽。

原PO表示，他現在看到頻繁打電話的人都果斷拒接，「文字訊息分明比較有憑有據，屆時才不會找不到當時對話」，真的無法溝通再電話聯繫；因此他認為，LINE應該新增一個停用語音訊息的功能。

貼文一出後，原PO引爆網友共鳴，「真的很北爛啊，以為只有自己的時間才是時間」、「我只能接受老人家這樣」、「傳語音就不太會點開了」、「語音訊息一律跳過，懶打字就自己選語音輸入」、「語音訊息超煩」、「超討厭」、「語音我都直接已讀不回」、「錄語音的人只想到自己+1」、「我也超不喜歡語音訊息，完全不想打開」。