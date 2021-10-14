城中城惡火可疑「影中人」曝光！他離開20秒就起火

高雄鹽埕區有「高雄第1鬼樓」之稱的城中城大樓，今（14日）清晨發生重大火警，至少造成46死41輕重傷慘劇，警方不排除人為縱火，目前已帶回郭姓屋主、電器行老闆、報案的計程司機以及被傳為吵架後引火的情侶中的女子共4人調查。此外，從監視畫面還發現一個人影，離開20秒後城中城就起火，檢警正全力追查這名「影中人」。

高雄市消防局調閱相關監視器畫面拍到一個可疑人影，該人影出現後僅隔20秒現場就起火，涉有重嫌，高雄地檢署正全力追查，起火原因是否與人為有關。

針對是否有人為縱火的可能，市警局長黃明昭上午受訪時指出，警察局已調閱大樓周圍監視錄影系統過濾，相關跡證由消防局火災調查科、市警局鑑識中心以及刑大組成專案小組調查。

據了解，警方目前已帶回包括郭姓屋主、在大樓經營電器行的老闆以及目擊報案的小黃司機、和1名當時在火警發生前吵架情侶中的女子帶回分局問訊，以查明釀成重大火警的事發原因。