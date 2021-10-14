油費要衝高點！國際原油漲勢未停，下周國內汽柴油依照機制，預計要再調漲每公升0.5與0.6元，不僅是油價連三漲，95無鉛新價恐衝上30.7元，創下近3年新高。對比年初，汽油每公升足足高出5.2元。

最近石油輸出國家組織（OPEC）和其他主要產油國決定不增產，導致全球原油供應進一步吃緊，布蘭特原油上揚到每桶84美元，因此中油依照浮動油機制，必須調漲國內油價。

國內主力95無鉛汽油本周才重返30元以上，依照機制下周汽柴油得漲0.7與0.8元才行，不過因為95無鉛超過30元，中油就啟動油價平穩機制，吸收1／4漲幅，估計汽柴油漲幅會縮減到0.5與0.7元。

如此95無鉛汽油將衝到30.7元，是自2018年11月11號之後，近3年最高點。對比年初95無鉛一公升25.5元，每公升足足漲了5.2元，以一台小客車平均加滿油箱50公升來說，一次多花260元油錢。