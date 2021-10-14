「國光女神」蘇心甯（Lala）擁有甜美外型、E罩杯傲人身材，不僅常常在社群平台祭出福利照，還是各大節目和表演活動爭相邀請的藝人，最近她在廣告裡演出律師一角，卻因為胸前太過偉大，差點把襯衫鈕扣彈飛。

蘇心甯上周先在臉書公開新廣告的下戲照，請大家一起猜猜看她這次演哪個行業的角色，昨（13日）終於在IG揭開謎底：「一日律師，導演說我要再兇一點，但釦子說他已經快撐不住了。」蘇心甯哭笑不得的表示：「下次服裝師真的要幫我拿大一號襯衫…」

照片中，蘇心甯將黑色秀髮紮到後方，梳整得相當整齊，小巧臉蛋薄施妝容，襯托精緻的五官，並搽上乾燥玫瑰色唇膏增添氣色，身穿一件純白合身襯衫，十分符合律師的端莊氣質，不過有點尷尬的是，她的E罩杯雙峰太過顯眼，襯衫變得很緊繃，尤其是鈕扣，幾乎快要鬆脫，很符合蘇心甯在文中自嘲的「釦子快撐不住」，女主播劉涵竹忍不住大呼：「可惡我都沒有這種困擾」，F罩杯女星林采緹戲稱：「幸福的釦子」女星蘿莉塔則開玩笑說：「哈哈哈釦子要求加薪」。

蘇心甯曾是La New熊的啦啦隊隊員、高雄小姐冠軍，出道後從助理主持人蛻變各大綜藝節目的常客，即便39歲又生過小孩，保養得宜的外型仍看不出實際年紀。