北市警局14日下午發表中高階警官人事異動，人數高達90人，其中包括市刑大副大隊長、中山、大同偵查隊長以及中正二、新生南派出所長等重要職缺，據指出，此次不少刑警獲得升遷，新任局長楊源明致力暢通升遷管道，讓原本堵塞的刑警人事新陳代謝。

重要調整包括：警察局保安科專員黃國珍調任警察局督察室督察、大同分局偵查隊隊長鄭志誠陞任捷運警察隊隊長、警察局後勤科專員蔡新合調任警察局督察室督察、中山分局偵查隊隊長車宇基陞任警察局北投分局副分局長。

內湖分局偵查隊隊長劉宗仁調任警大同分局偵查隊隊長、刑事警察大隊偵八隊隊長詹木順調任內湖分局偵查隊隊長、刑事警察大隊專員薛先得調任刑事警察大隊偵八隊隊長、信義分局偵查隊隊長郭建成調任中山分局偵查隊隊長、士林偵查隊隊長吳坤安調任信義偵查隊隊長、刑事警察大隊偵二隊隊長胡光興調任士林偵查隊隊長。

派出所長方面：

中正二南昌路派出所所長鄭錦燦調任中山圓山派出所所長、大安新生南路派出所所長侯宏哲調任中山中山二派出所所長、內湖東湖派出所長朱柏翰調任大安新生南路派出所長、大安刑事警務員霍建元調任內湖東湖所所長、文二興隆派出所所長黃俊國調任大同建成派出所所長。