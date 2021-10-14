桃園人口突破225萬大關，已達到227萬人，市內更有不少大型公共建設正在建置。市議員質疑，每名市府員工平均要服務165人，人力不足、負擔過大。另有人指出，勞動局、交通局提出人力需求，但都僅補了約三分之一人力。人事處長黃新雛回應，這些局處先前都欲新成立二級機關，但考量員額不足，經討論後改採由現行科擴增，未來會再向行政院爭取員額。

市議員劉勝全表示，審計處報告寫道，市府員工編制額度原為7200人，不過因人口突破225萬人，員額上限提升至9000人，桃園升格前每名市府員工平均服務195人，現在平均服務165人，負擔還是很大，他更直呼「預算比人家少、人力又比別人少，升格到底有什麼意義？」。

市議員彭俊豪也點出市府人力需求迫切，他表示，很多局處提出人力需求卻一直沒有得到足夠的補充，舉例來說勞動局提出需要71人，但僅補充27人；交通局提出需要81人，最後只補了24人，要如何改善？

黃新雛說，被議員點名的局處大部分是因要新成立二級機關，如交通局原先欲打算成立公共運輸處、經發局欲成立市場處等，才會提出較大的人力需求，市府為此召開5次局處首長專案會議，最後決議按現行科再擴充，倘若要新成立二級機關須配置幕僚團隊，包括會計、主計、政風、秘書等，多花很多員額較不合適。

人事處表示，桃園人口數於2020年突破225萬人，行政院新核編400人，目前市府員工不含醫事人員總計有6203名，未來會滾動式跟行政院增取員額，而下個人口數門檻為275萬人。