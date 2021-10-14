機場公司今年採購移動式防洪擋板以因應緊急防災，14日下午於桃園機場第二航廈中央車道（出口端）進行實際擋水演練，現場將模擬大量雨水從中央車道坡道流入，人員使用防洪板防止地下室淹水。（陳麒全攝）

有鑑於近年來氣候瞬間強降雨造成嚴重積水，桃機公司採購新型專利防洪擋板，讓在第一線人員不用再以傳統沙包多人接力防汛，一個人就可以在一分鐘內組裝一座10公尺寬、50公分高的擋水牆，為機場建立第一道安全的防水防線，也替後續維護作業人員爭取更多緩衝時間。

桃機公司維護處土建科科長劉岳哲表示，防汛作業一直是桃園機場重視的議題，但極端氣候越來越頻繁也不可控，伴隨著雷雨胞的瞬時豪降雨，在短時間內降下大量的地表降水，在這樣分秒必爭的狀態下，緊急應變就變成最重要的課題，第一線人員每多快一秒，防線後方也就多安全一點。

劉岳哲說，桃機公司除了利用調整車道路面高度引導地表水流，在機房門口設置防水閘門阻擋水進入機房影響設備，或是成立防汛自衛編組定期演練，每年的5月到10月間的防汛重點期，還會派遣專人針對重要的排水系統去做電子巡檢來確定水路暢通，同時尋找更完善、有效的防汛作為。「防線不能只有一道，也不會只有一道」，如果可以在最短時間建立起第一道防線，就可以為後面的維護作業爭取更多的緩衝時間跟應變的機會。

劉岳哲指出，過去桃園機場以傳統的沙包，採用人力堆疊方式，但堆疊一個12公尺寬、50公分高的防水擋水，大概需要7、8個人堆疊，而且耗時10到12分鐘完成。透過新採購的防汛擋板，在人員熟練操作下，同樣的防汛牆只需要2、3個人以十分之一的時間就能做到。

桃機公司表示，新型防洪板以「L型書擋原理」不需外力支撐即可獨自站立，利用迎面而來的洪水重量，讓防洪板站立更加穩固牢靠，由於輕巧組裝便利，在操作熟練的情況下，只要一個人就能在一分鐘內組裝完成長度10公尺、高50公分的防汛牆。未來會在機場的各個重要車道口，包含停車場等等配置防洪板，為機場建立第一道安全的防水防線。