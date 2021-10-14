遠傳電信與鴻海、VMware共同宣布啟動「虎躍雲數據中心建置專案」，於鴻海土城的虎躍廠主中心與內湖廠邊緣雲端，打造高效能、高穩定的數據中心。「虎躍雲數據中心建置專案」為遠傳專業雲端團隊規劃、建置、維運管理和技轉的VIP專屬服務；運用了「遠傳多雲監控平台」以及「遠傳資訊服務管理平台」。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳以「大人物」結合電信本業的資訊、通訊科技強項，由內而外帶動企業轉型，遠傳延伸自身數位轉型的實戰經驗，將內部IT資源服務化，以豐富的雲端維運管理經驗與自行開發的敏捷式管理平台，打造具有資源集中控管、彈性調整等優勢的數據中心，提供鴻海集團位於台灣的關係企業、子公司專屬私有雲，建構全方位資訊戰情中心，實現IT營運管理最佳化。

遠傳具有自身數位轉型與打造現代化混合雲架構的實戰經驗，數位轉型成效備受肯定，遠傳總經理井琪日前更在《哈佛商業評論》舉辦的2021「數位轉型鼎革獎」中拿下首屆「數位轉型領袖獎」。遠傳深諳企業轉型及上雲過程中的需求，並協助許多指標型企業與大型集團完成雲端數據中心的規劃建置。遠傳在「虎躍雲數據中心建置專案」除了規劃與建置，也將提供第一年駐點及7x24遠端監控的在地專業維運，以及完整的技轉教育訓練，協助鴻海IT團隊順利接手自主維運。

遠傳加入VCPP（VMware Cloud Provider Program）供應商計畫多年，是國內唯一通過VMware Cloud Verified認證的一類電信業者，擁有深厚的VMware技術服務底蘊，更採用VCPP所提供的VMware vCloud Director多租戶管理平台建構本地雲「FET Cloud」，為企業客戶打造安全穩定、彈性擴展、在台落地深耕的公有雲解決方案，也將結合FET Cloud的成功經驗，並在此專案中透過VMware VCF先進的混合雲平台進一步合作，提供鴻海虎躍雲數據中心最堅實完善的服務能量。