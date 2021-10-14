星座運勢網站「星座巫師」分析，獅子座、天蠍座、射手座、金牛座的女人最容易恃寵而驕，如果對她太好，會讓她不知珍惜，等到問題爆發時感情也將留下難以抹滅的裂痕。

▍1.獅子座

獅子女往往擁有亮麗的外表，非常有自信，在愛情中常常擺出高高在上的姿態，常常覺得自己理所當然應該受到寵愛，無論另一半付出再多，都不太會被她放在心上。獅子女很容易恃寵而驕，對她太好反而會讓她得寸進尺，事事丟給另一半處理，明明很依賴對方，卻常常擺出不耐煩的態度，覺得男人就應該做這些，如果不知收斂，對方遲早有一天會反彈，到時後悔也來不及了。

▍2.天蠍座

天蠍女性格固執，而且有一定程度的「大女人主義」，她們把自己看得很重要，認為對方就是離不開自己才願意付出這麼多，面對另一半的寵愛常常不知珍惜，不斷挑戰對方的底線。天蠍女認為在愛情中對方的付出一定要比自己還多，如果哪天感覺對方做得不夠，就會心理不平衡，用吵鬧的方式表達不滿。天蠍女在愛情中常常擺出蠻橫的態度，讓許多男人感到吃不消。

▍3.射手座

射手女欺善怕惡，對她越好她就越往頭上爬，而且會變得不珍惜這段感情，射手女性格熱情開朗，擅長經營人際關係，身邊本來就圍繞許多異性，當她們認為另一半離不開自己，就會開啟花心模式，久而久之感情自然會產生裂痕，因此和她們相處時一定要互相，不要只知道付出，只會換來分手的下場。

▍4.金牛座

如果太寵愛金牛女，她們會開始不知拿捏分寸，尤其在金錢方面更是如此，她們認定對方深愛自己後，就會無止盡的花對方的錢，喜歡什麼就要另一半買下來，不顧對方的經濟條件，如果不滿足她的願望還會引發她的怒火，寵她反而寵出問題。