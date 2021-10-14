為了備戰18日開踢的亞洲盃資格賽，中華女足13日晚間與印度在巴林踢了場國際友誼賽，儘管全場掌控6成攻勢，但一開賽後防失誤先丟球，進攻則欠缺臨門一腳，以0比1落敗。

雖然輸球，這場中華女足從去年初奧運資格賽以來的首場國際賽，對實戰操兵卻彌足珍貴，且印度日前友誼賽才以5比0大勝中華隊此次資格賽對手巴林，也相當具有鑑別度。

日籍教頭越後和男表示，很久沒有踢國際賽，感謝中華足協能夠在國際疫情下安排友誼賽，看得出來選手剛開始在場上仍有緊張的感覺，隨著比賽進行就越來越進入狀況，雖然輸球但是機會創造了不少，就是在細節上還要再專注，很多年輕選手很有企圖心想爭取上場機會，接下來的訓練也會針對細節再多琢磨。

中華隊這次少了腳踝開刀的中後衛李佩容，後防人力成為教練團測試的重點，後衛賴韋汝、章紫諾、吳愷晴都首次在成年國際賽先發。賴韋汝表示自己還是有緊張，一直告訴自己不要失誤，雖然下半場壓著對方打，但很多進球機會都沒有把握住，很可惜。很期待正賽的到來，會好好準備，改善缺點。

此役擔任場上隊長的丁旗則說，雖然比賽結果不理想，但球員在場上的表現跟內容都有達到教練的要求，機會很多，可惜無法將球送進球門，下兩場比賽對寮國、巴林才是最重要的，希望努力拿下亞洲盃門票。

丁旗也希望球迷遠端替中華女足加油，不過這次巴林拿走主辦權，卻沒有轉播比賽的打算，如何讓台灣看得到這兩場比賽，人在巴林的足協副祕書長焦佳弘仍在積極協商中。