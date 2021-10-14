17歲的年輕好手吳佳晏今天在緯創女子公開賽第2回合第16洞，精彩擊出一桿進洞，靠著這個老鷹她逆轉超前，以兩回合總計136桿成為領先者。明天她將帶著兩桿領先優勢出發，朝生涯第5座冠軍邁進。

吳佳晏今天在159碼的第16洞拿6號鐵桿開球，這球落在果嶺上兩個彈跳就掉進洞裡，幸運打出一桿進洞，她的父母一路跟隨觀戰，親睹一桿進洞都興奮地拍手叫好，桿弟也非常開心，給她一個大大的擁抱，但吳佳晏站在梯台上卻十分淡定，毫無欣喜之色。賽後她說，「我有看到球進去，當下的感覺比較多是驚訝，怎麼這球就這樣進了。我轉身的時候有看了一下一桿進洞的獎品，那時心裡確實高興了一下。」

吳佳晏這個一桿進洞是今年TLPGA台巡賽開季至今第一次出現的一桿進洞，她將可獲得市價台幣22萬元，由益莊鐘錶贊助的CITIZEN CAMPANOLA 光動能錶一只。這也是吳佳晏轉職業之後第一次在比賽中打出一桿進洞。上一次她打一桿進洞是2015年3月她小學5年級的時候，參加全國中小學高爾夫錦標賽在彰化球場第九洞打出的。但那次她並沒有親眼看見球進洞。這次她親眼看到了卻還是非常淡定。

靠著這個一桿進洞打下老鷹，吳佳晏從原本與石澄璇並列領先，一舉躍居首席，她表示，這回合推桿狀況好多了，只花了26次推桿，比昨天少了8次推桿，雖然鐵桿沒有昨天準，只打上14個果嶺，卻抓下6個博蒂，讓她一路打來都維持在前幾名，直到第十六洞一舉超前。

原本領先的石澄璇第2回合打得也算中規中矩，沒有什麼明顯失誤，4個博蒂都不算太遠，最遠的是第13洞推進15呎的小鳥，另外3個博蒂 都是3呎以內。可惜她在最後一洞第2桿拉到右邊紅線外的罰桿區，球雖然停在長草上可以直接打，但是第3桿短桿揮下去卻有一點打空掉，距離完全沒打出來，花4桿才上果嶺，保帕推桿路線判斷有一點失誤，球提早左轉，沒想到4呎回推救柏忌的推桿又失手，最後一洞竟以雙柏忌的7桿作收，繳出70桿的成績，總計138桿退至第二名。

暫居第3的是陳敏柔，第2回合她打出無柏忌、4個博蒂完美的68桿，她在前9洞就有3桿進帳，都是5步以內的推桿進洞。她表示，前9洞的鐵桿打得不錯，後9洞沒那麼順，「因為球會沾土塊又不能擦拭，打出去會怎麼飛都不知道，還好第十洞開始連著7洞都是果嶺上一推就進洞，只有第13洞是推博蒂，其他都是救帕。