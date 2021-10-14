北市府舉辦世界動物日活動，今年擴大成一系列的動物保護月活動，北市議員許淑華14日踢爆，動保處只編列55萬預算，卻另外動用了「救命錢」第二預備金270萬元，幾乎是原本預算的5倍，只為洗白市長柯文哲愛動物的形象，成效也不佳，要求明年預算刪至50萬元。產業局長林崇傑回應，會檢討成效。

許淑華表示，動保處每年編列的世界動物日預算，2018年25萬元、2019年50萬元、去年26萬元，今年明明只有被編55萬元，卻動用二備金、暴增至325萬元。

「幫柯擦脂抹粉！」許淑華痛批，柯以前曾批環南市場的貓都不抓老鼠，真想踹貓，如今卻刻意安排柯和貓合照，且成效不彰，9月26日「浪愛前行」的整日活動，僅60人參與；活動期間至指定店家消費，線上抽出最大獎iPad Air 4的活動，配合店家僅37間，參與抽獎民眾也只有49人。

許淑華說，只為辦活動而辦，對比柯過往不愛護動物的言論及行為，柯還曾說「公園鴿子要烤來吃，辦打鴿子大賽」、「動物之家蓋這麼好要幹嘛」等，令人質疑用二備金救命錢來辦活動，不就只是為替柯洗白形象。

許淑華提議，動物保護月活動成效不彰，明年度又再編列220萬元預算，她認為動保處應全數刪除，維持50萬元預算。財建委員會第一召集人楊靜宇則說，可在財委會討論動保預算。

林崇傑答詢，整個成效與做法都必須做檢討。動保處長宋念潔說，之前都是舉辦單一活動，補助給動保相關團體來辦，若補助25萬元、團體也要自籌25萬元以上，今年度是因將9月份，5個跟動物相關節日的活動都串起來，並委給廠商做行銷整合，確實是他向柯報告要申請二備金。