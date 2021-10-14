「膽管十二指腸造口術」為治療胰臟癌引起的黃疸新選擇，此為從MRI核磁共振檢查呈現的影像。(烏日林新醫院提供／林欣儀台中傳真)

台中市有糖尿病、阿茲海默症等病史的90歲賴姓阿嬤，日前突然反胃、肚子痛，時間長達數周，之後全身皮膚都變成黃褐色，她的家人嚇得連忙帶賴婦到醫院求診，經檢查確診為胰臟癌第一期，她的胰臟頭部有約2公分腫瘤，所幸經接受膽管十二指腸造口術，成功改善惡性膽管阻塞情況。

烏日林新醫院醫療部部長暨胃腸肝膽科主任李傑哲表示，胰臟癌在臨床上鑑別診斷困難度較高，有8成患者在確診時已錯失治療先機，通常若是小於2公分的早期胰臟腫瘤，利用電腦斷層或核磁共振檢查診斷率低，但若使用內視鏡超音波，則可檢查出小於0.5公分的胰臟腫瘤。

以賴婦為例，她被送到醫院時，醫療團隊先安排電腦斷層，雖有發現膽管擴張、但沒看到胰臟腫瘤；之後改用內視鏡超音波導引，發現約2公分的胰臟頭部腫瘤，且因為且胰臟癌5年的存活率低於5％，早期發現治療更顯得重要。

李傑哲表示，賴婦罹患胰臟癌後的主要併發症為惡性膽管阻塞，但因為膽管出口嚴重變形，無法進行主流治療，後來經十二指腸內視鏡置放支架，結合「膽管十二指腸造口術」的治療，順利將膽汁引流至十二指腸，成功解決黃疸的症狀，且賴婦出院後3個月回診時膽管依舊暢通。

院方指出，「膽管十二指腸造口術」是透過內視鏡超音波的輔助進行，其好處是免開刀、低疼痛、安全度高，降低發生出血、穿孔及腹膜炎併發症，術後也不需要隨時揹著膽汁引流袋。此外，因胰臟癌屬於低血管性腫瘤，全身性靜脈注射化療藥物不容易抵達，現在也可採用經內視鏡超音波突破性精確導引細針注射方式，提高治療效果並降低副作用。