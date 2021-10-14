影視平台大戰開打，台灣大哥大搶下Disney＋在台獨家合作電信營運商，用戶透過台灣大哥大申辦Disney＋服務，可暢享迪士尼等六大品牌超過1200部電影和16000集以上強檔影集，預計11月將推出與Disney＋合作專屬的電信資費方案，一個帳號可建立7個使用者、4台裝置同時上線、下載內容至10個裝置。

同集團凱擘大寬頻也奪下Disney＋在台官方指定合作數位有線電視營運商，這項備受期待的旗艦串流影音服務將在11月12日於凱擘A1 Box上線，正式與全台消費者見面。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大致力把全球最優質的科技應用與影音娛樂服務，帶給台灣的消費者，為大家Open Possible、給每一天更精彩的可能。台灣大非常榮幸成為在Disney＋在台獨家合作電信營運商。

台灣大將進一步整合集團旗下優質的電信與家用寬頻服務、搭配我們長期經營内容、對台灣内容消費者的深度理解，推出最全方位滿足用戶需要、同時對錢包最友善的方案，讓Disney＋ 與台灣大哥大為全台每一個家庭、每一位成員說最棒的故事，藉由迪士尼魔法開啟生活的豐富想像。

台灣大創新打造的「5G好速成双」方案已掀起一波電信與家用寬頻革命，在台灣大引進Disney＋後，勢將進一步率先定義最美好的家庭娛樂生活場景。用戶在外使用5G行動上網追《鷹眼》影集，回家再以Wi-Fi 6超飆網、低遲延以智慧電視無縫接軌看結局，並支援4K高畫質串流影音服務，備受觀眾喜愛的英雄鷹眼可躍然出現客廳大屏，影視娛樂享受再推升到新境界。