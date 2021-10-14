陳姓山友日前不幸罹難於海端鄉三叉山，台東警與高山協作人員輪揹2日終於返回向陽。（台東縣警局關山分局提供／蔡旻妤台東傳真）

陳姓山友11日在台東縣海端鄉三叉山罹難，由於颱風造成連日豪大雨，直升機無法上山吊掛，遺體放置山上多日；台東縣警察局關山分局向陽派出所警員嘪慶霖與登山隊協作人員共4人冒雨輪揹遺體2天，終於抵達向陽管制站，家屬感動表示「謝謝你們送他回家」。

近日受到圓規颱風外圍環流影響，台東山區持續豪大雨，使得空中勤務總隊直升機無法上山載運大體，家屬及友人不捨其遺體一直停放在山區，只好轉向警消求援。

嘪慶霖和嘉明湖天馬及熊出沒登山隊協作人員共4人，整備好攜行裝備及防寒雨衣褲，於12日19時40分由向陽派出所出發，13日清晨4時40分在由向陽山屋挺進至三叉山事故地點，復於12時45分，4人開始以輪揹方式，冒著風雨及低溫，不畏艱難的翻山越嶺越過小溪，終於在14日10時45分抵達向陽管制站，再以搬運車將大體順利運抵向陽派出所，家屬不時向工作人員致謝表示「謝謝你們送他回家」。

據了解，58歲陳男9日和2名友人由向陽遊樂區進入，由嘉明湖步道前往南二段，但11日氣候不佳，且陳男突然疑似高山症發作，3人於是折返嘉明湖山屋避難。不料陳男就在途中失去了呼吸心跳，同行的2名山友也因骨折和擦傷，在林務局台東林區管理處人員陪同護送回到嘉明湖山屋，而陳男遺體就用帳篷外帳包裹防雨，暫時先安置在三叉山下。

關山警察分局肯定嘪慶霖此次表現，指出他在南橫高山地區派出所服務已10年有餘，對於山徑及登山步道相當熟悉。