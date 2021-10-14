串流平台Disney＋將在下月12日登台，14日率先舉辦亞太區內容發布會，台灣方面找來《藍色大門》老搭檔陳柏霖與桂綸鎂，各自帶來主演的影集《正義的算法》、《台北女子圖鑑》，2劇都預定於明年第2季播出。其中陳柏霖新劇出演消息今首次曝光，是繼《我可能不會愛你》後，睽違10年在台推出電視劇，他在戲中飾演法律界新星，還被迫充當奶爸，帶來既傲慢又風趣的喜劇表演。

陳柏霖在《正義的算法》演出老鳥律師。（Disney＋提供）

《正義的算法》是陳柏霖繼電影《詭扯》後，再度與導演許富翔合作，談到這回的演出突破，陳柏霖說：「以往角色給觀眾印象親切溫暖，這回演的角色比較有情緒，個性有攻擊性，比較討人厭一點。而我一直都想要接觸講法律的影視作品，加上莫名其妙要照顧一個孩子，打破很多自己的價值觀，角色的轉折心境很吸引我。」

桂綸鎂睽違小螢幕12年主演的《台北女子圖鑑》。（Disney＋提供）

與陳柏霖合作多次的郭雪芙，在戲中扮演菜鳥律師，初期與他爭鋒相對，「初次見面的場次印象很深，在調解庭上碰到面，他都用藐視狀態看我，我的台詞很長，要從頭講到尾，他則要想辦法打斷我。我記得最後我們演了6分多鐘，台詞很多，又有專有名詞要講，頭很痛！」

陳柏霖也頗有同感，坦言拍攝背法條是最辛苦的，「還好法庭戲已經拍完了！我們之前在現場搭了一個法院，真的是此生難忘，有場戲真的只有我在那邊辯護，我還跟導演建議可以把一些台詞給郭雪芙。」

桂綸鎂暌違小螢幕12年主演的《台北女子圖鑑》，她透露拍攝該劇前，曾與夏于喬和林思宇特地到台南去體驗生活，她興奮分享最愛當地特色甜點「白糖粿」，「但她們倆都在減肥，所以那整趟旅行都是我在當垃圾桶，她們常吃了一口之後，都是我在『收拾』」。

此外，平台也可欣賞到亞太地區的原創作品，與來自日韓、印尼、大中華地區、澳洲的綜藝節目、紀錄片與動畫，如丁海寅和金智秀主演的浪漫愛情劇《雪降花》、BLACKPINK成立五周年紀錄片《BLACKPINK： The Movie》、日本TBS電視台熱門醫療劇《TokyoMER行動急診室》，還有港片《怒火》、台片《聽見歌 再唱》等電影佳作。