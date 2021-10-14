北市府預計配合五倍券振興經濟，提出北市加碼熊好券活動，原預計8日公開抽籤，但卻延宕，北市議員許淑華14日爆，就是因登記人數過少，延後抽籤日期，可是市長柯文哲與市府祕書長陳志銘竟啟動「甩鍋三部曲」，將原因推說是議會阻撓墊付款，接著怪記者斷章取義，最後再罵中央，千錯萬錯都別人錯。陳志銘則堅稱「沒甩鍋」。

許淑華指出，關於熊好券說法，北市府說法一變再變，一部曲先推給議會，說是議會不讓墊付款過關，遭議會議員反彈聲浪後，北市府換個說法，二部曲改推給記者，說是記者報導誤導民眾，北市府本意並沒有推卸責任給議會，但沒多久，市長又親自出馬甩鍋三部曲，說立法院有這樣審五倍券嗎？試圖模糊議題，不肯正視熊好券目前的問題。

許淑華痛批，有記者與陳志銘進行電訪的對話錄音檔，分明是陳志銘與議會沒溝通好，怎可推是議會不讓墊付款過關等甩鍋說法？4分鐘錄音檔都已聽完，陳志銘就是甩鍋媒體記者，她不僅在議會公布段落，也會將4分鐘完整錄音檔公布在臉書。

許淑華強調，熊好券明明是因登記人數過少，8日登記人數不到70萬，延後到15日後，登記人數也才89萬多（熊好券可抽113萬7000張），細究原因熊好券本質上要求綁定台北通就設計不良，又因缺乏誘因且配合商家數少，民眾根本登記意願就不高。

她說，但柯市府不願承認檢討上述問題，硬要轉換說法不斷甩鍋，對比中央五倍券，國旅券有1165萬人登記（抽240萬份）、藝fun券有1126萬人登記（抽300萬份）、農遊券1148萬人登記（抽88萬份），可看出熊好券設計不良，乏人問津才讓市府一延再延，不聽議會建議先溝通熊好券的問題；她要求柯應負起責任，針對熊好券甩鍋給議會的說法向議會道歉，並向議會報告將熊好券的設計說明清楚。

陳志銘堅持強調，他沒甩鍋議會，不是這樣的，他有講「跟議員好好解釋，是好事」，財委會加開，他也很感謝，議會有支持，沒講議會擋預算，他也有在財委會道歉過，他認為要把與記者的4分鐘完整對話放出來，這是記者片面解讀，他相信市府跟議會都為台北店家努力，下下周會送議會。