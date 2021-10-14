不少男性會發現，自己皮膚明明很白，蛋蛋卻異常的黑，有些人甚至顏色深到像鐵蛋，認為是自己使用過度，近日醫師也做出解釋，表示男性受到荷爾蒙刺激影響，使陰囊皮的黑色素細胞增多，也呼籲民眾不用擔心，此為正常現象。

台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師顧芳瑜在臉書粉專「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」發文表示，有些男性常會問「為什麼我皮膚很白，睪丸卻這麼黑？」，甚至比喻「黑到像是鐵蛋」，但這並不是因使用過度或曬到太陽的因素導致，而是與黑色素沈澱有關。

醫師顧芳瑜進一步解釋，男性從青春期開始，受到男性賀爾蒙刺激，長期下來，會使陰囊的黑色素細胞增多，黑色素沈澱就會導致睪丸外皮越來越黑，過去也曾有科學家對閹掉和沒閹掉的老鼠進行研究，發現被閹掉的老鼠陰囊皮中的黑色素細胞大幅減少。

最後醫師顧芳瑜也表示，女性乳頭變黑也是同樣道理，都是因黑色素沉澱導致。而陰囊是用於保護男性睪丸的囊袋，位在陰莖下方，外有皮膚和平滑肌包覆，功能之一是使睪丸溫度略低於體溫，另外還能使睪丸不受腹腔壓力的影響，避免精子在成熟至可受精前，因腹腔壓力而被排出體外。