城中城46死惡火，挺綠粉專Wecare高雄卻僅PO一篇文提及，且還是轉文，遭網友罵翻。(圖／Wecare高雄臉書)

高雄城中城大樓今天(14日)凌晨發生火警，截至下午4點，已經確認46人死亡，成為高雄史上最慘重火災，然而號稱最關心高雄的粉專《Wecare高雄》一篇貼文卻引發網友怒火，灌爆留言區。

14日凌晨2點54分，高雄城中城發生大火，由於大部分住戶都在睡夢中，逃生不及，目前已知46人死亡、41人受傷，根據調查，起火原因恐是人為因素，警方也已鎖定一名可疑嫌犯。

網友痛罵Wecare，一場46死惡火，號稱最關心高雄的粉專竟然在12小時後才PO文。(圖／Wecare臉書)

網友痛批Wecare相比火災更關心陳柏惟。(圖／Wecare臉書)

然而，聲稱最關心高雄的挺綠粉專《Wecare高雄》對此卻不聞不問，對比前一天PO文力挺陳柏惟可說相當諷刺，引發不少網友不滿，大罵「忙著Care陳柏惟，連火災都不Care了」，直到12小時過後，也就是下午2點多才PO出第一篇「祈願亡者安息，生者安康」。

但由於城中城大火是高雄史上最慘重火災，加上事發至今，Wecare僅為此轉PO一篇文，網友們不買單，留言怒嗆：「以前怎麼監督的，現在拿出相同力道好嗎」、「最Care高雄的粉專，事發12小時終於PO了第一篇文」、「高雄史上最慘火警才PO一篇，連演都不演了」、「阿怎麼現在只會祈願，不罵了，之前不是罵很兇」、「被罵翻了才趕快轉發一篇敷衍」、「連自己發文都辦不到，要轉別人的，起碼也演一下」、「這時就不會檢討市府了」，還有人翻出Wecare兩年前拿火災死亡人數狂酸韓國瑜的文章問：「現在還敢不敢算人數是幾倍」。