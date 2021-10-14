大陸官方再度出手整頓教育環境，大陸教育部14日發布消息，為規範高等學歷繼續教育（成人教育、網路教育、開放教育和高等教育自學考試等）廣告，大陸教育部聯合五部門印發《關於加強高等學歷繼續教育廣告發布管理的通知》，對高等學歷繼續教育廣告之發布、內容、程序等提出規範性要求，包括廣告內容不得出現「快速取證」、「免考包過」、「考不過退款」等對教育效果明示或者暗示的保證性承諾。

《通知》由大陸教育部、大陸市場監管總局、大陸中央網信辦、大陸工業和信息化部、大陸公安部等五部門聯合印發。內容指出，未經大學等高等教育學校法人書面授權或省級自學考試管理機構審查備案，企業單位、社會組織或個人不得發布或以教育諮詢、學歷提升服務等名義，變相發布涉及具體高等教育學校的高等學歷繼續教育和自學考試之助學活動廣告。

《通知》強調，高等學歷繼續教育廣告資訊必須真實、準確、合法，不得出現「快速取證」、「免考包過」、「考不過退款」等對教育效果作出明示或者暗示的保證性承諾。

五部門還要求，大學等高等教育學校需嚴格履行辦學主體責任，完善廣告宣傳統一歸口管理制度。各地有關主管部門應督促各大網站、電子商務平台、新媒體平台、自媒體平台、APP等互聯網媒介，加強對高等學歷繼續教育廣告發布主體、內容的審核，對涉及虛假誇大違規信息進行有效過濾，不得發布無大學等高等教育學校法人書面授權或省級自學考試管理機構審查備案的相應廣告及其他違法違規資訊。

大陸各地將開展為期三個月的專項整治行動，對違法違規案件進行查處。《通知》要求，各地建立部門之間溝通協調、資訊共享、聯合執法、監督懲戒等具有長效性、穩定性和約束力的工作機制，並充分發揮社會監督的作用，對典型案例查處情況進行曝光，對損害人民群眾和高校合法利益的違法違規行為進行輿論震懾。

大陸五部門將推動治理常態化，有效規範高等學歷繼續教育廣告發布秩序，為高等學歷繼續教育發展營造風清氣正的良好環境。