近期隨著疫情趨緩以及五倍振興券的發放，市場上似乎瀰漫著一股蓄勢待發的消費氣氛，彷彿要將先前因疫情封鎖且蓄積的能量爆發出來！而五倍券到手後，要吃喝買什麼？怎樣花賺最大？成了當前熱門話題，更是各方產業、南北商家們，積極搶攻的巨大商機！

政府發放的五倍振興券額度說多不多、說少也不少，對於廣大通勤族而言，藉此機會為自己添購一輛新機車，倒不失為一項務實好選擇。或許是聽到廣大小市民內心的呼喊，台北市政府乘著超夯的振興議題，竟釋出「振興加碼 電動熊讚」方案，於北市購買電動機車不需5倍券，就可額外獲得8000元補助，加上既有的汰舊換新補助，最高可拿到27000元補助，期限到今年12月31日為止。顯然，為著「能源多樣化、環保拚低碳」，以及「2030電動機車佔比要突破30%」等目標，讓北市府決心為綠能載具的未來好好鋪路，更要在這波消費氛圍中，為電動車買氣再推一把。

在全球正夯的環保風潮下，電動車逐漸成為許多人購置代步工具時的優先選項，以國內當前環境來說，2輪通勤族的綠能選擇，其實相當多元，而論及目前最夯的電動2輪，國內機車龍頭光陽KYMCO日前所推出的IONEX性能旗艦S7R，絕對是備受矚目。事實上，光陽KYMCO於今年3月發表全新IONEX3.0後，強勢現身的i-One及S7即引發市場關注，及至9月時追加性能旗艦S7R後，更隨即拉升買氣，9月當月份，IONEX家族已成功攻陷一半的PBGN（Power By Gogoro Network）聯盟，10月銷售（截至目前為止）更衝上電動車排行榜第2名。

光陽針對S7R上市推出8,000元加碼補助，結合政府汰舊換新補助，總補助金額高達35,000元，前300名預購還能獲得IONEX專屬禮。(圖/中時新聞網攝)

仔細分析全新IONEX3.0能在短時間內迅速竄起的原因，不外乎是光陽KYMCO將今年定調為IONEX電動機車全力衝刺的關鍵年，除了前述年初發表全新IONEX3.0及系列新車外，更同步挹注龐大資源建構換電站，以每日7站以上的快速節奏，要在年底突破1000站，藉以達成光陽KYMCO董事長柯勝峯「生活之所需，換電之所在」的便民目標。此外，光陽KYMCO首創的尊榮換電服務，更提供業界前所未見的電動機車換電方式，讓消費者在貼心、便利、尊榮的使用體驗中，建構起對IONEX的品牌認同與向心力，進而朝向IONEX即是電動機車代名詞的終極目標邁進。

面對激烈競爭，光陽KYMCO首創的尊榮換電服務，讓消費者在貼心、便利、尊榮的使用體驗中，建構對IONEX的品牌認同與向心力。(圖/中時新聞網攝)

藉由IONEX本身堅實的產品實力、出奇制勝的尊榮換電，再加上中央/地方政府各部門的政策補助優惠助攻，終能讓IONEX電動車在綠能前行道路上，取得亮眼成績。然而，要吸引廣大油車買家逐步轉向電車陣營，作為國內2輪龍頭，光陽KYMCO要做的，絕對不只這樣，關注消費者的需求，才是光陽KYMCO最重要的企業使命之一，除了在科技與服務上做好做滿外，更要讓消費大眾減輕購買電動機車的壓力。

因此，除了上述政府優惠補助外，光陽針對S7R上市更推出8000元加碼補助，如此一來，政府汰舊換新補助（以全台最高台市補助27000元為例），加上8000元加碼，共有高達35000元補助，給消費者的豐厚利多堪稱業界最高。此外，針對前300名預購S7R的熱血騎士，還能獲得IONEX專屬行車紀錄器＋黑隼Z手機座(市價8560元)，還在猶豫？手機要快了！