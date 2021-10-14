中寮鄉和興等村5處道路，路面、排水溝及野溪護岸年久失修，影響安全；縣長林明溱14日實地會勘，並責成工務、農業處加速測設發包改善，其中，崁頂村崩埤產業道路超前部署，已發包改善1公里，讓林明溱感到很滿意。

林明溱到中寮鄉會勘行程，包括鄉長廖宜賢、縣議員唐曉棻，國民黨南投縣黨部主委林儒彬、立委馬文君祕書李雅雯、鄉代周俊霖、張俊隆，及崁頂村長廖俊松等多位村長、民眾都到場關心。

林明溱等人先到和興村，勘查缺乏排水溝的頂城農路，及路面嚴重損壞的仙洞坪農路支線，將增設排水溝、重鋪混凝土路面、及擋土牆；林明溱並實際往返車輛難以到達的農路、必須改善的現場勘查，他強調，只要是農民通行運輸有需要，縣府都會優先協助改善。

林明溱等人到廣興村，會勘廣福橋旁年久失修的野溪，下游溪段沒有護岸，因左岸為中集路，右側則為農園，兩岸經溪洪沖刷已出現邊坡侵蝕情形，為確保道路及農園安全，將由農業處水保科施設3護岸及兩座固床工。

中寮鄉復興村復興巷野溪，將施設護岸及兩座固床工；林明溱視察已近完工的崁頂村崩埤產業道路時表示，該產業道路連通縣139線道，沿途農戶眾多，因此除了改善長1000公尺、寬5公尺的路段，重部新鋪瀝青並畫設路邊線，還增設高2.5公尺、長500公尺的上邊坡擋土牆，改善後道路平整安全；林明溱特別表示，縣府辦理的工程，就要有這樣的好品質與高水準。