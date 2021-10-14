蘇貞昌罵鄭麗文不要臉！國民黨找游錫堃討公道遭帶過 怒斥護短：不會再來拜訪！

行政院長蘇貞昌日前在總質詢時辱罵國民黨立委鄭麗文不要臉，引爆國民黨怒火。國民黨團總召費鴻泰今下午率多位女立委拜訪院長游錫堃討公道，雙方密談近一小時後，費鴻泰受訪痛批，游錫堃以輕鬆態度護短，「從今開始不會再來拜訪游院長」。

費鴻泰表示，今天來之前，對於游院長還抱著期許和尊敬，而拜會強調兩件事，第一，行政院長能否用反質詢方式接受質詢；第二，院長能否對女性講不堪入耳的髒話？但聽完他講的話後，「從今天開始不會再來拜訪游院長」。

費鴻泰指出，游院長回答的是講自己過去在省議會時是怎麼詢答的，認為游錫堃對於反質詢的控訴輕鬆帶過，更無法接受的是談到講髒話的部分時，游竟稱「聽說你們要去告，那就交給司法」，游錫堃的態度就是告訴大家，以後在議場對院長或任何官員可以講髒話。

費鴻泰強調，一個民主國家，從來不會有總理對國會議員講這樣不堪入耳的話，當其他政黨提出意見，國會議長竟然用輕鬆方式護短，已經喪失國會議長身分，以後他們不會再來拜訪游院長，以後所謂的協商，也看他們喜不喜歡再來決定是否跟民進黨協商。