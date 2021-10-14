國票金控與安泰銀行14日暫停交易、召開董事會，並擬在晚間舉辦記者會，市場認為應是合併案「好事將近」。金管會銀行局副局長童政彰14日表示，兩家稍晚將開記者會就董事會通過內容對大眾揭露，未來若遞件金管會將有四大審查重點，包括：財務健全性、業務持續性、大股東適格性、客戶股東與員工權益保障。他也表示，這將是第三家私募基金從銀行退場。

童政彰指出，未來如果國票金遞件申請審查，會視併購方式依法審查，若採股權轉換的「換股方式」就會以金控法第26條、金融機構併購法來審查，若以「現金架構」就回到金控法第36條轉投資來審查。

在通案性部份，童政彰指出，金融機構整併審查有四大重點。重點一、整併後是否符合財務健全性，存續機構財務要健全、二、業務是否持續穩定營運、三、整併後大股東股權異動，依產金分離原則，大股東適格性審查也很重要、四、最重要，就是相關利益團體客戶、股東、員工各方面權益是否充份被保障。

國票金是否可同時有純網銀、實體銀行。童政彰指出，純網銀的客群、營運模式與傳統銀有區別，現行法規「沒有禁止同一家金控同時投資純網銀、傳統銀」，但業者要區隔二家業務模式、客戶目標、作市場區隔。且國票金在2021年6月24日就已公布，取得樂天集團同意解除投資某特定商業銀行競業限制。

童政彰指出，過去國內有三家銀行被私募基金入主，包括：2007年11月隆力入主安泰銀、同年12月美商凱雷入主大眾銀、荷商SAC入主萬泰銀。而2016年3月大眾銀被併入元大金先成為子公司再於2018年與元大銀合併，而2014年9月萬泰銀則被開發金併入更名為凱基銀。

金管會表示，目前尚未收到國票金控向金管會遞件申請函，若有併購或轉投資將依交易架構、財務健全性等綜合考量依法審核。國票金併安泰銀若成形，將是繼台新金併購保德信人壽、富邦金併日盛金等第三起併購案。