中信金(2891)旗下台灣人壽今（2021）年度保戶子女獎助學金申請活動，已全面開放網路申請報名中。本屆並擴大獎助學金的申請對象並增加申請名額，放寬提供予今（2021）年內曾因疫情獲政府紓困補助、低收入戶或曾請領新冠肺炎理賠、癌症、重大傷病等理賠之保戶或其子女，皆納入申請助學金的申請對象，即日起自十月底，符合資格保戶即可採網路報名申請。

台灣人壽今年前3季業績表現優異，初年度保費收入 (First Year Premium) 較去年同期成長超過3成。

台灣人壽保戶子女獎助學金，分別提供獎學金與助學金，兩組可擇一申請，獎學金組申請對象為二年期（含）以上個人保險有效契約保戶或其子女，學業成績平均達80分且無不及格科目者；而助學金組，申請對象除今年放寬條件外，微型保單及曾請領壽險身故、或失能理賠之有效契約保戶或其子女學業成績達門檻者，皆可申請。若申請人數超過該組名額時，採先公開抽籤、後審核方式，凡通過中籤資格審核，即可獲得新臺幣（下同）2,000元電子禮券。

為鼓勵本屆申請獎助學金但未中籤者，另額外有提供200位幸運獎項，抽中幸運獎項者每位可獲得500元電子禮券。台灣人壽為落實防疫安全，降低保戶郵寄投遞風險，幸運中籤者可利用Email方式提供審核資料。

中信金9月自結獲利，單月稅後純益37.02億元，累計前9月稅後純益464.75億元，已超車去年全年獲利，累計前三季每股稅後純益(EPS)2.33元。中信銀前9月稅後純益228億元，較去年同期成長6%，至於台灣人壽累計前9月稅後純益226億元，較去年同期成長42%，其中初年度保費收入(First Year Premium)較去年同期成長超過3成，投資業務因掌握市場趨勢，操作表現良好，獲利續創新高。