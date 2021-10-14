高雄「城中城大樓」夜半惡火，至少造成46人死亡、41人受傷。美國在台協會對於今天凌晨在高雄市鹽埕區發生大火所造成的死傷深感哀慟。美國在台協會謹代表美國，在此艱難時刻向罹難者、受影響的民眾和其親屬表達最深切的哀悼之意。

澳洲駐台代表露珍怡也在推特發文表示：「今晨高雄大火悲劇讓我感到震驚與悲傷，特別是今天我正巧到高雄訪問。我要代表澳洲辦事處向所有受災者和他們的家人表示最衷心的哀悼，和最深切的慰問。 在這樣的時刻，我們的心與高雄人同在。」