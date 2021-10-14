桃園市八德警分局日前接獲銀行行員報案稱，有女子疑似被詐騙，想匯29萬到網友帳戶中，趕緊前往現場勸導，所幸在行員及員警的耐心說服下，女子才發覺自己是被詐騙，因而打消念頭守住積蓄。

八德警分局四維派出所警員曾偉誌、莊宗諭於13日下午3點多接獲銀行報案，國泰世華銀行經理鍾珮芸及行員王慶瑜發現民眾疑似遭詐騙，2名員警馬上前往現場。該名周姓女子年約40歲，她指出，在LINE平台上認識名為「入資專員」的帳號暱稱，說投資虛擬貨幣穩賺不賠，她才想試試看。

周女了解細節後準備投資，欲匯款新台幣29萬元到對方指定帳戶，警方向其分析近來通訊軟體上假廣告及假投資情況多，且頻傳虛擬貨幣交易遭詐騙案例，要投入金錢投資一定要小心謹慎，避免金錢一去不復返。

經警方與銀行行員解釋分析後，周女才覺得此投資恐有遭詐騙的疑慮，才打消匯款念頭，警方與銀行行員才鬆了一口氣，成功阻止詐騙匯款案。

八德警分局也提醒，若遇通訊軟體或網路平台標榜低風險高獲利等投資話術，一定要謹記保持冷靜、小心查證、撥打165反詐騙諮詢，務必反覆查詢確認，多一分警惕、少一分損失。