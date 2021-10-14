豪雨釀台東玉長公路坍陷 最新畫面曝光 僅單向管制放行 17:582021/10/14 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台30線的玉長公路13日清晨路面嚴重下陷，雙向無法通車。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東玉長公路坍塌搶通畫面 訂閱影音： 中時新聞網 受圓規颱風外圍環流影響，台東連日降下豪大雨，台30線的玉長公路13日清晨路面嚴重下陷，雙向無法通車，在14日17點終於單線搶通，工務段表示，目前採輪放通行，夜間將視情況實施預警性封閉。 台30線的玉長公路13日清晨路面嚴重下陷，雙向無法通車。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真） 據了解，耗時9年多完工的玉長公路全長16.22公里、道路寬9公尺，全線12座橋樑及1座2.6公里長的「玉長隧道」，串連花蓮玉里與台東長濱，是唯一以隧道方式穿越海岸山脈的公路，於2007年完工正式通車，被譽為「台灣最美的連接」，迄今已13年。 南山人壽數位科技 啟動心世代 九九重陽節將近 苗栗縣長表揚72年鑽石婚夫妻 #台東 #玉長公路 #坍塌 #完工 #豪語 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中最貴社宅 卡位7期精華地段拚2025年完工 14:202021/10/14 生活 台東玉長公路坍塌 八仙洞變水簾洞 04:102021/10/14 焦點要聞 疑人為縱火 鹽埕城中城大火12死32傷 警帶回4人調查 11:362021/10/14 社會 圓規颱風雨炸花蓮 瑞港公路坍方封閉管制 11:132021/10/12 生活 供應鏈危機 拜登面臨重大政治風險 04:102021/10/13 全球財經 好市多瘋搶「合利他命」特惠組 達人曝更便宜入手方法 11:122021/10/12 生活 圓規颱風威力驚人！桃源玉穗溪上游雨量創新高 12:462021/10/12 生活 豪雨致南橫坍方 台東海端鄉霧鹿國小逾半數教師無法返校 17:442021/10/14 生活 半個台灣紫到發亮 雨量破千毫米 專家示警：還沒下完 11:102021/10/13 生活 曹蘭台東住處鋼架被颱風吹倒 曝停水停電慘況 10:242021/10/13 娛樂 賴薇如得罪圈內人慘遭封殺 低頭道歉畫面曝 11:572021/10/14 娛樂 生活熱門新聞 200萬張動滋券今年少了1用途 網勾選完秒後悔 - 生活 男友喪母她心疼 竟秒嫁準公公：送你新媽媽 - 生活 吃到飽餐廳這料理千萬別拿！內行人認了：直接不吃 - 生活 雨彈來了！下班注意 4縣市大雨特報 - 生活 身分證末3碼這組中籤率最高！國旅、農遊、動滋券全中 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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