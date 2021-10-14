台東玉長公路坍塌搶通畫面

受圓規颱風外圍環流影響，台東連日降下豪大雨，台30線的玉長公路13日清晨路面嚴重下陷，雙向無法通車，在14日17點終於單線搶通，工務段表示，目前採輪放通行，夜間將視情況實施預警性封閉。

台30線的玉長公路13日清晨路面嚴重下陷，雙向無法通車。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

據了解，耗時9年多完工的玉長公路全長16.22公里、道路寬9公尺，全線12座橋樑及1座2.6公里長的「玉長隧道」，串連花蓮玉里與台東長濱，是唯一以隧道方式穿越海岸山脈的公路，於2007年完工正式通車，被譽為「台灣最美的連接」，迄今已13年。