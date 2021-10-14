軟體代理商上奇科技（6123）受惠於旗下數位印刷、雲端服務等業務帶來的經常性收入帶動，第三季稅後純益9931萬元，年增7％，寫歷年新高；單季每股盈餘為1.41元，也創下歷年同期新高。展望第四季，上奇表示，接下來將持續聚焦在數位印刷以及雲服務未來成長性，期能藉此優化集團營收及獲利組合，提增經常性收入成長。

上奇14日公告第三季獲利表現，單季營益率10.26％，為歷年表現最佳；單季毛利率19.5％，是2016年第三季以來表現最佳。單季稅後純益9931萬元，為歷年新高；每股盈餘1.41元，也寫歷年同期新猷。累計今年前三季上奇歸屬母公司稅後純益為2.11億元，為歷年新高。累計稅後每股盈餘3.68元，為歷年同期累計表現最佳。

上奇今年前三季營收39.11億元，年增13.7％，9月營收3.45億元，年減39％。隨著今年上半年及去年的校園和學生專案已告一段落，下半年營收表現恢復正軌。

另外，第三季的獲利表現不受到營收影響，主要來自於過去轉型的成果顯現，包括數位印刷與雲端服務穩定貢獻經常性收入，加上來自香港專案比重降低，對毛利率和營業淨利的大幅提升有所助益，進而顯現在營業利益與稅後淨利上。

展望接下來營運，上奇指出，目前正積極佈建跨國多雲服務平台與客戶耕耘，與策略夥伴擴大國際市場合作，除了既有香港及東南亞市場的開拓，也正在審慎評估進入日本的新創產業雲端商機。

另外，上奇旗下子公司昕奇雲端再取得Google Cloud菁英合作夥伴資格，將成為集團內雲端事業擴展的重要里程碑，除了深耕台灣、香港、東南亞等雲端市場之外，未來也將把營運觸角延伸至亞洲以外的市場。

上奇科技董事長許承強表示，跨雲與一站式服務是未來趨勢，昕奇研發一站式服務的跨雲帳務管理平台，提供客戶Google Cloud、AWS等雲端流量即時監控、成本管控與優化、跨區域帳務管理等服務，讓企業自由運用不同的公有雲優勢。目前客戶產業則涵蓋影音多媒體、電商零售、遊戲區塊鏈以及新創科技等產業。

除了雲端以外，數位印刷服務與應用也是上奇近年來強攻的領域。上奇表示，目前在數位變動列印與智慧包裝領域，已打入生技產業包材和彩色時尚口罩市場，同時也加大投資環保食品、美妝產品包裝等潛在商機。