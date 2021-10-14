中共中央人大工作會議13日至14日在北京市召開。大陸國家主席習近平在會中強調，民主是各國人民的權利，而不是少數國家的專利。一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判。

新華社報導，習近平表示，國際社會哪個國家是不是民主的，應該由國際社會共同來評判，而不應該由自以為是的少數國家來評判。實現民主有多種方式，不可能千篇一律。用單一的標尺衡量世界豐富多彩的政治制度，用單調的眼光審視人類五彩繽紛的政治文明，本身就是不民主的。

習近平指出，人民代表大會制度是符合大陸國情和實際、體現社會主義國家性質、保證人民當家作主、保障實現中華民族偉大復興的好制度。要堅持大陸特色社會主義政治發展道路，堅持和完善人民代表大會制度，加強和改進新時代人大工作，不斷發展全過程人民民主，鞏固和發展生動活潑、安定團結的政治局面。