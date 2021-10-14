環保署持續關注紙餐具的回收情形，疫情期間紙餐具回收量並未減少。統計109年1月起，紙餐具回收量緩升，110年1～9月回收量為11萬7969公噸，較109年同期11萬3647公噸增加3.8％，更較108年疫情發生前5萬1171公噸大幅增加1.3倍，顯示疫情期間免洗餐具用量增加，但回收作業仍持續進行。回收後的紙餐具都妥善處理再利用，處理量能無虞。

環保署說明，在回收端，為關懷資收個體戶及拓展資源回收第二管道，補助地方政府推動「資源回收溫暖關懷計畫」，列冊資收個體戶回收應回收廢棄物，並針對紙餐具項目，提高回收單價至每公斤18元，以增加回收誘因。統計資收個體戶今年1～9月紙容器回收量653公噸，較109年同期560公噸增加17％。

紙餐具的製造者及進口者應依法申報營業量及繳納回收清除處理費。為強化紙餐具業者營業量申報管理，環保署自109年起多次與紙餐具責任業者宣導誠實申報，並於責任業者申報系統製作關心提示，提醒不實申報會有刑責。觀察今(110)年第1期至第3期（1月及6月）營業量申報資料，紙餐具營業量較去(109)年同期營業量增加64％。另，推動紙容器專案查核，109年已專案查核紙容器責任業查核短漏2800萬餘元；110年查核短漏3600萬餘元。查到重大短漏業者移送檢調辦理後續查察。目前正研擬以標籤制度協助勾稽實際生產量，避免繼續劣幣驅逐良幣的現象，並保障消費者使用到合法業者之紙餐具。

環保署表示，疫情期間積極推動廢棄物源頭減量與免洗餐具回收工作，除與地方政府及各團體推動餐飲環保外送服務、鼓勵循環（杯）容器等工作，宣導民眾改變習慣，使用紙餐具後應做好「清分疊」步驟，及鼓勵「自備、重複、少用」生活減廢3招，共同為垃圾減量努力。