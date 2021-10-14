天氣逐漸轉涼邁入秋天，國內旅行業者陸續推出山林、露營旅遊，精選6大豪華露營體驗，並找出旅客最愛的5大山景目的地，吸引旅客到山上放鬆，搭配五倍券及國旅券，還能讓小確幸再放大。

旅遊體驗平台KLOOK為旅客精選全台6大獨具風格的豪華露營體驗，包括有能輕鬆拍出浪漫美照的異國風特色帳篷，保留原住民文化和以環保理念規劃為特色的露營區，以及各式特色套裝行程如在森林中騎馬、騎四驅車探險森林等，使用「國旅券」下訂還能享「買千送千、最高送五千」的加碼優惠，趁涼爽的季節安排一趟2天1夜的戶外小旅行。

KLOOK精選的6大豪華露營體驗，有叢林探險風的宜蘭「那山那谷」、正統蒙古風情嘉義「松田崗蒙古渡假村」、西部牛仔風新北「金山驛境」、人文原民風新竹「愛上喜翁」、山城美學風南投「山思雲想」，以及環境友善綠色生活風宜蘭「東風綠活 Oriental Green」。

KLOOK也針對國旅券推出「買千送千、最高送五千」優惠，只要結帳金額滿1000元就能使用國旅券折抵，KLOOK再加碼1000元以上的旅遊金，最高可獲得5000元。

數位旅遊平台龍頭Booking.com也看準旅人想趁秋天放鬆身心的規劃，從內部數據精選出5個受住客認證的山景目的地，包括花蓮市、南投縣仁愛鄉、台東市、新北市九份以及嘉義，推薦給旅人盡享走入山林、受群山環繞的清新綠意。

配合五倍券帶動的旅遊熱潮，華信航空推出「五倍券搭華信、五倍享受帶著走」優惠專案，自10月15日起至12月31日止，凡旅客持實體紙本五倍券到華信航空國內機場臨櫃購買機票，就可享有專案優惠價，國內線單程機票只要1500元起，旅客還可獲得「華信5告讚專屬好禮包」，數量有限、送完為止。搭乘期限為2021年10月15日至2021年01月31日止。