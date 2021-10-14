印尼度假勝地峇里島的新冠肺炎疫情有所緩和，將在封閉1年後首次重新開放給19國的國際遊客，只要他們接種了疫苗，病毒測試陰性，那麼白色沙灘與商店區歡迎來玩。但是由於航班還沒有準備好，因此首批外國遊客團可能在11月才會抵達。

美聯社報導，印尼投資統合部長潘嘉伊丹(Luhut Binsar Pandjaitan)在歡迎觀光客的聲明中表示，「峇里島機場將歡迎符合世衛組織標準的新外國觀光客前來遊玩，只要符合防疫標準。」

他說，所有國際遊客必須先證明已接種兩劑疫苗，抵達峇里島時，病毒檢測要呈陰性，並自費在指定的旅店接受 5 天的隔離。他們還必須在旅店、餐廳和海灘上遵守嚴格的規定。

峇里島機場準備重新開放，機場人員嚴陣以待。(圖/美聯社)

這些規定頗為嚴苛，他對此解釋：「我們必須謹慎行事，持續保持警惕。」

獲准來峇里島和廖內群島(Kepulauan Riau)的19國，分別是：沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、紐西蘭、科威特、巴林、卡達、中國大陸、印度、日本、韓國、列支敦斯登、義大利、法國、葡萄牙、西班牙、瑞典、波蘭、匈牙利和挪威。

印尼總統佐科威 (Joko Widodo)稱讚峇里島的高疫苗接種率，成功壓制新冠疫情，印尼西亞在7月達到每天約 5.6萬起病例高峰，之後終於緩和，過去一周每天的病例數降至1000起。

峇里島有著田園般的風景與古樸的廟宇，該島居住著超過400萬人口，多數是印度教徒，在這個以穆斯林為主的群島國家相對特別。它一直是印尼最主要的觀光區，但是20年前曾發生過恐怖攻擊案，立即造成觀光業的凋敝，花了很大的努力才逐步恢復，在疫情大流行之前，每年有超過600萬名外國觀光客前來峇里島。

然而，疫情開始後，外國遊客人數從 2019 年的 620 萬人，下降到2020年的100萬人，旅遊業從業人員9.2萬人失業，旅館平均入住率低於20%，經濟萎縮9.31%。

印尼的新冠確診患者420萬人，病亡者14萬2811人，是東南亞最多的。為了有效壓制，印尼大力推進疫苗旋打，目前2.7億人口， 5940萬人已接種2劑疫苗，另有4320萬人已接種1劑。