中信兄弟全新主題日「探險兄弟JUMANJI」將在10月23、24日於洲際棒球場登場，王威晨、陳子豪、蔡齊哲以及宋晟睿將化身成不同類型的探險者，帶著兄弟們勇闖難關、解鎖地圖，一起大冒險。

場外將開啟沙漠遺跡、海洋戰場以及叢林匿蹤三種限定地圖，讓探險家們在沙漠中攀登、在海洋戰場中精準射擊，也有專屬小小探險家的叢林匿蹤地圖，各種難關全面升級，等待著探險家們一一挑戰解鎖。

探險兄弟主題日也推出特別套票活動「兄弟探險隊出任務！」，邀請各位探險家執行更驚險刺激的任務，在戶外樹林裡進行大冒險，在戰地中來一場真槍實彈的漆彈對抗，賽後還可以與兄弟探險家們近距離互動。

2天活動中內野入場球迷將可獲得每日限量3000份的「兄弟探險家三角旗」，共4款，進場隨機發送一款，並將開放「2021中信兄弟FANS CLUB會員」優先進場，14:00-14:30限定【季票會員】進場。