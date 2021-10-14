日本天團AKB48前成員高橋南是初代「神七」之一，她自出道以來鮮少緋聞，因此在2019年宣布閃嫁大15歲從事科技業的上班族男友，令粉絲又驚又喜。然而升格人妻的她，近日在節目大爆老公不刷牙不洗澡的超噁行徑，更是引爆日本網友熱議，好奇高橋南是看上老公哪一點？

30歲幸福人妻高橋南近日在明石家秋刀魚主持節目中，大爆老公私下超噁爛的一面。她說自交往以來，從沒見過對方刷牙，她一開始還不以為意，有一天忽然心想：「這人到底有沒有在刷牙啊？」

於是高橋南越想越害怕，檢查浴室中的牙刷發現是乾的，後來更悄悄跟在老公後頭，才發現原來老公所謂的刷牙，就是站在洗手台前看著水龍頭的水不斷地流，就這麼一直看著。被問起老公的牙齒應該不錯吧？高橋南直言：「他可是滿口蛀牙啊！」還稱3個月前老公才因為蛀牙痛到睡不著覺，躺在她旁邊不斷呻吟。

高橋南更坦言因為老公的衛生習慣不好，讓她對親吻這件事超級嫌棄，不過被問起老公有口臭嗎？她表示自己還沒察覺，老公應該還沒到口臭這地步吧。只是最讓高橋南感到崩潰的事情，就是從沒蛀過牙的她，某天看牙醫竟然被告知出現了蛀牙，讓高橋南快氣死，不爽老公還把蛀牙傳染給她，因此這2年都逼著老公去刷牙。

高橋南老公不只不刷牙，還不洗澡，令現場眾人聞言直呼：「這會不會太過分？」不過高橋南則說，老公可能還當自己20幾歲，一兩天不洗澡也不會有味道，但40幾歲的人就會有味道了吧！