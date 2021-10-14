據《詹氏防衛周刊》記者高橋浩祐報導，日本海上自衛隊最先進的3000噸潛艦，也是大鯨級2號艦的命名與下水儀式，14日於川崎重工神戶造船廠舉行。該艦命名為「白鯨號」(SS-514)，這也是自鬥龍號(SS-512)於2019年11月下水後，神戶造船廠第30次舉行下水儀式。

海自新聞稿指出，「白鯨號」意指白色的抹香鯨。這是海自首次以「白鯨」命名船艦，過去並無這樣紀錄。此名由海上自衛隊公開徵求，經多方研究後由防衛大臣岸信夫拍板決定。

儘管大鯨級潛艦總共建造艘數仍未最終拍板；但考量到1年1艦的造艦速度與舊船退役時間，「大鯨級」很可能在接下來的8年內共生產8艘潛艦。其中，同級1號艦「大鯨號」(SS-513)已於2020年的10月14日命名並下水，預計2022年3月服役。至於二號艦「白鯨號」，則將於2023年3月正式服役。

報導表示，白鯨號將是海自最大的潛艦。其全長84公尺、寬9.1公尺，這部分與蒼龍級相同；但白鯨號吃水深度10.4公尺，較蒼龍級多出0.1公尺。從排水量來看，白鯨號3000噸，較蒼龍級多出50噸，建造成本約720億日圓，船上乘員約70人。

白鯨號於2019年1月動工，事前已規劃女性官兵的活動區、淋浴間與寢室。預計2023年3月撥交海自，未來將進行各種性能測驗，至於部署地點仍未確定。

報導指出，蒼龍級以其靜音性能，被譽為世界領先的先進艦艇之一；但大鯨級的艦體設計讓其較蒼龍級更難被人發現。白鯨號同樣使用鋰電池的柴油電力推進系統，但潛航時間更長。

此外，白鯨號還安裝高性能通氣管，大幅提升隱蔽性。船身另安裝高性能聲納系統，以光纖科技提高白鯨號的探測能力。白鯨號也同樣配備蒼龍級8號艦赤龍號使用的潛艇魚雷防禦系統(TCM)。報導還提到，大鯨級將配備日製最新型的18式魚雷，魚雷發射管集中在船頭前部。

報導表示，原本海自共有12艘蒼龍級潛艦與11艘親潮級潛艦。然而，親潮級的1號艦親潮號與2號艦滿潮號已轉為訓練艦，大鯨號又要2022年3月服役；因此，海自目前共擁有22艘潛艦，包括12艘蒼龍級、9艘親潮級與1艘大鯨級潛艦。