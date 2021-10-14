古坑鄉雲209線劍湖露營農場一帶，自2018年山竹颱風後不斷坍方，最近加劇變成走山。縣府工務處長汪令堯表示，縣府向中央申請災後修復經費，公共工程委員會要求先行監測，該路段是砂石、礫石層交錯的滑坡，必須以特殊工法修復，上月已通過公路總局基本設計審議，即將發包施工修復。

雲209線是山下通往古坑鄉咖啡園區的主要道路之一，也是華南國小主要上學路線，2018年颱風過後邊坡開始發生小坍方，但路面尚平整。

縣府工務處近2年來以紐澤西護欄半封道監測，2年來遊客不解為何山路完好卻禁止大車進入。不出所料，今年八月豪雨過後，雲209線路基明顯塌陷。

209線上月（九月）路面已經完全流失陷落，形同走山，工務處全面封道禁止通行，幸好坍塌處沒有聚落，上華南村喝咖啡、健行的民眾必須繞道。

工務處長汪令堯表示，營建署核定6900萬元災後復建經費，但認為坡面會滑動應進行監測，該路段從2019年4月監測到2020年12月，發現邊坡地質軟弱破碎，坡面持續滑動，若要修復必須設置擋土牆，例如以排樁工法克服。

汪令堯說，209線今年2月開始發包設計監造案，已完成設計，9月經公路總局基本設計審議完畢，現正發包工程中。