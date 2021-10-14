美國陸軍3月底才與微軟簽署價值達219億美元（約新台幣6150億元）的高價合約，用於採購能大幅加強單兵狀況覺知（situational awareness）能力的「整合式目視增強系統」（IVAS），不過詹氏防務刊物官網「Janes」13日指出，此計畫已遭到暫停。

美國陸軍未來司令部「模擬訓練環境跨領域團隊」（STE CFT）主任葛萊瑟（William Glaser）准將告訴「Janes」，美國陸軍部負責武獲、後勤與科技（ALT）事務的助理部長辦公室，已下令暫停IVAS計畫，以對該計畫的時間表進行重新規劃，並找出「相關科技到底在哪裡」。部分陸軍官員證實此消息，不過陸軍ALT事務助理部長辦公室、未來司令部等官方機構尚未對此置評。

新聞網站「The Drive」指出，葛萊瑟的言論顯示IVAS可能遭遇技術成熟度問題；而早期版本的IVAS系統耐用性極差，甚至無法於降雨環境中運作，不過近期已獲改善，先前才在阿拉斯加州進行過寒帶氣候測試；也曾有人擔心IVAS系統的供電問題，包括運行時間、電池體積和重量，以及遭敵火擊中時的安全性等；另外，還曾有微軟員工對公司政策提出抗議，呼籲不應讓為一般民眾開發的HoloLens頭戴裝置淪為「殺人技術」。

IVAS預計將大幅提升美軍的單兵狀況覺知能力。（圖／DVIDS）

IVAS是美國陸軍近年來大力宣傳的計畫，自HoloLens頭戴裝置改良而來，不僅結合夜視鏡、熱影像儀等多種光學感測器，更會自動整合並顯示重要資訊，未來還可能進一步搭載更強大的人工智慧（AI）系統，協助官兵辨識與標定目標，大幅強化美軍的單兵狀況覺知能力。