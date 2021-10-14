大陸神舟十三號載人太空船將於10月16日0時23分發射，飛行乘組由太空人翟志剛、王亞平和葉光富組成。今（14日），3名太空人在酒泉衛星發射中心亮相，出席記者會。王亞平將成為首名進駐中國太空站的女太空人，亦將成為中國首位實施出艙活動的女太空人。

本次神舟十三號飛行任務，翟志剛將擔任指令長。據介紹，翟志剛是中國首批太空人，2003年9月入選為神舟五號飛行任務候補太空人，2005年6月入選神舟六號飛行任務候補乘組。 2008年9月，執行神舟七號飛行任務並擔任指令長，同行的包括景海鵬，以及參與神舟十二號飛行任務的劉伯明。2013年1月，翟志剛入選神舟十號飛行任務候補太空人；2019年12月，入選神舟十三號飛行任務乘組並擔任指令長。

葉光富現為中國人民解放軍航天員大隊二級航天員，大校軍銜，曾任空軍航空兵某師某團司令部作戰訓練股空戰射擊主任，安全飛行1100小時，被評為空軍一級飛行員。2010年5月，入選中國第二批太空人。2019年12月，入選神舟十三號飛行任務乘組。

王亞平現為中國人民解放軍航天員大隊一級航天員，大校軍銜。曾任空軍航空兵某師某團副大隊長，被評為空軍二級飛行員。2010年5月，她入選中國第二批太空人。2012年3月，王亞平入選神舟九號飛行任務候補太空人；2013年6月，執行神舟十號飛行任務。2019年12月，入選神舟十三號飛行任務乘組。