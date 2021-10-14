The SECArmy the Honorable Christine Wormuth spoke at the AUSA 2021 opening ceremony about her visit to @FortBlissTexas and Doña Ana Village. She was impressed at the amazing work that has been done by TF Bliss in just a short time.@1stArmoredDiv pic.twitter.com/KNvrvIxCbU — @2abct1ad (@2ABCT1AD) October 13 2021

在美國將中國做為全球戰略威脅之際，美軍亦將中國作為重點防務目標，美國陸軍部長這個星期在美國陸軍協會（AUSA）年會上表示，美國面臨一系列的挑戰，但中國是對美國步步進逼的首要威脅，美軍必須轉型來應付這項挑戰。

《美國之音》引述美國陸軍部長克里斯汀．沃穆思（Christine Wormuth）在年會開幕式的話說，隨著美國中東反恐作戰告一段落，美國仍然面臨一系列挑戰，例如：俄羅斯、朝鮮、伊朗和伊斯蘭國等恐怖組織，但有一個步步進逼挑戰最為突出——這就是中國。美國必須以轉型應對這一挑戰。

她說，「國際環境正處於一個獨裁與民主之爭的關鍵歷史節點」，「過去20年，美國一直在進行平息叛亂行動和反恐鬥爭，而中國和俄羅斯則在學習美國的戰爭方式。中國和俄羅斯都穩步地進行了軍隊現代化，包括建立先進的太空、網路和資訊戰能力。」

沃穆思甚至警告：「未來，如果威懾失效，如果中俄犯下以軍事侵略威脅美國切身利益的戰略錯誤，我們就不能再指望有幾個月的時間從一個不存在爭端的本土向海外投射戰鬥力，也不能指望迅速建立空中優勢，我們甚至可能面臨針對美國自身的攻擊。」

報導說，美國陸軍目前定出了6個現代化優先事項。美國波音公司全球銷售與行銷事務高級總監派翠克·伯頓（Patrick W. Burden）對美國之音說，波音公司能夠滿足這6個現代化的4個方面：遠端精準火力、未來垂直升降系統、航空和導彈防禦以及網路技術。

報導指出，美國陸軍的另外2項優先要務是新一代戰車和士兵殺傷力系統。