市值逾百億的「基泰忠孝」大樓標售案預定下周一開標，市場點名陽明海運可能是最大潛在買主，陽明海運表示，已否認此事，為恐造成誤解，特此澄清並聲明重大資本支出，均遵照公司內部相關程序並嚴守保密義務，相關資訊皆透過公開資訊觀測站公告，絕無事先透露特定標的或媒體之可能。

相關人士表示，陽明自董事長鄭貞茂上任後，弄得滿城風雨，先是搭上陽明獲利暴增的順風車，彷彿覺得一帆風順，不思回饋股東，卻動了大舉購樓的念頭，許多資深員工看不下去，內部不滿聲浪宛如壓力鍋一觸即發，狀都告到交通部了。

《中國時報》3月時獨家披露，海運市場大好，船公司現金滿手，繼萬海航運斥資37.38億元購入 內湖兩棟辦公大樓，準備今年5月遷入新總部後，陽明海運也動了「 鳳還巢」的念頭，主要考量目前總部位於基隆七堵，不僅交通不便， 攬才更顯不易，近期低調找尋合適物件，希望能搬回台北。

雖然陽明當時否認，表示並無想搬回台北一事，但9月底隨即公告「辦公大樓購置徵求」案，並提出八大條件，包括售價不高於100億元，也要位於台北市，符合現行建築法規（含耐震、消防安全等設計）；獨棟商（廠）辦建築為優先考量；預計2024年底前可完工的預售屋或屋齡5年以內新成屋等，無疑是自打嘴巴。

陽明海運強調，營業用資產購置，均以強化營運競爭力與辦公需求為前提，並依業務發展之短中長期規劃逐步進行，相關計畫均依公司內部程序取得授權後推動，故為積極強化營運體質，短期計畫將以合理運用因本業運營盈利累積之資金，推展營運船舶汰舊換新優先，以維繫競爭力並分散營運風險，至於自用辦公大樓購置則屬中長期發展規劃之一環，後續仍待內部綜合評估。

基泰忠孝大樓市值約120億~130億元，目前1、4、14、24~37樓，總共有16個樓層帶有租約，房產業者表示，由於全案以整棟標售，又帶有租約，交易金額又龐大，應是壽險業者青睞標的，陽明海運出手傳聞，並非空穴來風。