《老鷹之手》主角藕農莊傑全。（天馬行空提供）

《老鷹之手》主角，碩果僅存阿嬤級藕農鄧素玉。（天馬行空提供）

電影《老鷹之手》由導演賴麗君的鄉愁揭開序幕，離鄉多年，北漂發展的她找來前作《神戲》好搭檔彭家如導演合作，一起將鏡頭對準家鄉牛斗山的藕田，以及當地辛勤勞作的農人。配樂更找來曾拿下多座金曲獎、金馬獎的知名音樂人林強操刀製作，為電影打造出一首首純粹卻飽含生命力的配樂。

今日（14日）下午，導演賴麗君、攝影彭家如，與特別北上的《老鷹之手》主角藕農：碩果僅存阿嬤級藕農鄧素玉、牛斗山近年來首位以蓮藕闖出一片天的非農二代莊傑全、最美麗的變種老鷹手林千芳，以及高齡九十歲，每天靠著蓮藕養生的榮民李天成，共同出席台北媒體試片會。

試片會上，賴麗君導演感動表示，如果田調時，不是鄧素玉阿嬤當時熱心帶著她挨家挨戶拜訪藕農，一步步尋找受訪對象，《老鷹之手》不可能得以順利完成。對此，素玉阿姨表示：「有人來拍牛斗山的故事很好啊！這對我們這邊而言是一個機會！」充分對拍攝表達肯定。然而導演賴麗君也坦言，素玉阿姨的熱情協助，讓其他村民笑她「雞婆」，為何要一直幫助這些「外來」拍片的人。慶幸的是，在電影完成後素玉阿姨表示在幾場特別放映會後，牛斗山蓮藕的知名度真的有大增，不僅遊客變多，連訂單也多了起來，試片會後更有觀眾特別跟素玉阿姨表示：「我因為這部電影認識了牛斗山這個地方！」讓她感動表示：「牛斗山終於被看到了！」。

本片監製兼攝影師彭家如也分享到，拍攝過程中由於藕農都是彎腰低頭耕作，因此為了捕捉他們工作時的臉部神情，身為攝影師的他必須蹲得比他們更低，甚至幾乎整個人坐在泥底，上身後仰著拍，常常不小心泥水就從背後滲入青蛙裝裡，相當艱辛。提起一次與鄧素玉阿姨夫婦一同半夜兩點去採藕的經歷，更是讓兩人永生難忘。由於上午農田氣溫炎熱，因此老年的藕農習慣於深夜採收，比較不會中暑。因此兩人某天特地和素玉阿姨夫婦約了半夜兩點去田裡，一直拍到天亮早上九點才收工。

農田拍攝更是讓兩人吃盡苦頭，導演賴麗君坦言自己好幾次整個人摔進爛泥裡欲哭無淚，讓本也是都市人，結婚後才開始務農的「超愛錢」蓮藕林千芳笑稱：「每次看到導演摔倒，就像是看到剛開始種田的自己！」而她的丈夫莊傑全也接著表示：「大家都是這樣過來的，多摔幾次就好了啦！」已十幾年沒走進戲院看電影的莊傑全、林千芳夫婦今日第一次攜手進戲院觀賞《老鷹之手》，他們表示，希望這部電影能帶給年輕人一些啟示，「希望年輕人能透過這部電影，看到另一個讀書之外的機會，像我兒子現在也開始和我們一起種蓮藕，他總跟我說這是很快樂的日子！」《老鷹之手》將於10月29日上映。

嘉義牛斗山村早年盛產蓮藕，八零年代曾是全國最大宗，當時更大量銷售到日本和香港，隨著時代變遷逐年沒落，蓮藕的榮景卻只停格在過去，如今牛斗山村的種植人口僅剩二十七戶。老農無法割捨大半輩子賴以維生的傳產，堅持用老邁的身軀守護田園，長年挖蓮藕變形的「老鷹手」是他們辛勤的歷史印記。當農村青年大量北漂，一些非農二代年輕人卻選擇留下，從零開始學習種蓮藕，從夕陽產業拚出一條生路，即使經歷幻滅又重生的輪迴；抑或面對傳統產業的困境，依舊不認輸地用一雙「老鷹手」，挖出被歷史遺忘的價值和夢想。