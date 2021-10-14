《蛻變》是捷克小說家卡夫卡經典作，故事描述主角葛里戈，有天一覺醒來竟變成一隻大蟲，想從人類社會逃脫卻又無能為力，同時還有被家人疏離的孤寂感。全劇由吳興國一人分飾7角演出。（當代傳奇劇場提供）

藝文場館全席次開放，但國家文藝獎得主吳興國近期演出的《蛻變》，北高場次仍先採取梅花座，同時還有線上直播版本，提供觀眾不同選擇。製作人林秀偉坦言，疫情下決定要不要演出，對團隊而言都是艱難抉擇，吳興國表示，從小到大遇見不少難關，「在這個時間點演這齣戲，也像是在說我自己的人生，我很早就知道，人生再怎麼辛苦，都要心平氣和地吞下去。」

《蛻變》是捷克小說家卡夫卡經典作，故事描述主角葛里戈，有天一覺醒來竟變成一隻大蟲，想從人類社會逃脫卻又無能為力，同時還有被家人疏離的孤寂感。全劇由吳興國一人分飾7角演出。

吳興國表示，他讀了很多資料，發現這部小說也像是在說卡夫卡自己的心境，出生在猶太家庭，來自一個嚴厲家庭，「他是受高等教育、有法律博士學位的人，而他的父親則是拿放大鏡檢視他的一切，包括交女友、穿什麼衣服，通通都有來自父親的檢視。」

吳興國表示，這一切對卡夫卡而言痛苦至極，「他甚至無奈到告訴自己，寧願少談兩分鐘戀愛，把時間用來書寫自己的悲苦，在這樣的狀態下寫出這部簡短但有力的作品。」

此外，由於吳興國1歲時父親過世，3歲被送到孤兒院，12歲進復興劇校練功，吳興國表示，他的成長過程，說不定比卡夫卡還要悲苦，「那些辛苦，我在成長過程中像是慢慢遺忘了，一直到演這齣戲時，才又慢慢一點一滴想起來。」

吳興國說，劇情裡的「變成一隻蟲」，也令他回想起小時候有陣子很喜歡養蠶寶寶，「蠶寶寶在成長過程中歷經『自生自滅』，把自己關在一個繭裡，最後還能羽化，但卡夫卡沒有羽化，他一直在小說裡告訴大家他的掙扎和悲苦，每一秒鐘都不要因為被羞辱而自我毀滅。」

一如劇中結尾提到的「無所謂，不多求，心平氣和」，吳興國表示，「我在替這隻蟲說他的一生，也是在替卡夫卡和我自己說，人生心平氣和，能走過任何關卡。或許從我進復興劇校練功吃苦的那一刻起，就是我人生心平氣和的開始。」

演出將於10月15至17日在台北台灣戲曲中心大表演廳，10月30日至31日在高雄衛武營國家藝術文化中心戲劇院，11月20至21日於台中國家歌劇院中劇院登場。