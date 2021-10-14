高雄「城中城」惡火奪多條人命。（民眾提供）

高雄城中城大火造成46死41傷慘劇。（截自中天直播畫面）

高雄市鹽埕區城中城大樓大火造成至少46死41輕重傷慘劇，該大樓是高雄知名「鬼城」，內部極度破敗，住戶多半是老人、肢體障礙、中低收入弱勢族群，知情人士透露，住戶們連每個月500元的管理費都付不出，導致大樓經費短缺，6月購買16支滅火器費用1萬多元，直到昨天才用5倍券將餘額付清。

位於鹽埕區的城中城大樓有「高雄第一鬼樓」之稱，內部頹敗至極，有網友透露，7樓以下樓層幾乎都泡在屎尿廢水裡，還有荒廢的百貨公司內常聚集遊民，也有多處焚燒痕跡，痛批「城中城是集合住宅徹底崩壞的典範」、「今日的悲劇可說注定會發生」。

據了解，城中城住戶多是弱勢族群，連一個月500元的管理費也繳不出來，遑論公設維護。據ETtoday新聞雲報導，聯安消防工程行張姓老闆表示，大樓總幹事今年6月購買16支滅火器，費用共1萬多元，但經費不足，直到昨天（13日）才用五倍券將剩下的餘額付清。

張老闆透露，16支滅火器分別裝在7、8、9、10、11樓，每個樓層3支，另外一個放樓下管理室。但城中城大樓是L型很長，每個樓層最少應該要放6個滅火器才夠用。而他來裝設滅火器時，2部電梯1部是壞的沒錢修，整棟大樓堆滿垃圾、臭氣燻天。