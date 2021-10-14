日本眾議院今天被解散、31日投開票。由於眾議院大選攸關執政權，自民黨與公明黨聯盟能否繼續執政，或是在野黨最終能否促成政黨輪替，將在二次大戰後最短的17天決戰分勝負。

日本讀賣新聞報導，執政黨內原本以「10月26日公告、11月7日投開票」進行協調，但首相岸田文雄最後決定提前一週舉行眾議院大選。眾議院從今天解散到31日投開票僅17天，創二次大戰以來最短紀錄。

根據讀賣新聞4日到5日所做民調，岸田支持率約56%，比前首相菅義偉內閣末期的31%提升不少，執政黨內希望在岸田內閣「慶祝行情」尚未崩盤前，完成眾議院大選。

另外，岸田還考量趁COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩的時候完成改選，也成了提前投開票主因之一。自民黨內多數意見認為，「只要疫情復燃的話，支持率就會立刻下滑」。

前首相安倍晉三曾在2014年及2017年，以「短期決戰」的方式贏得眾議院大選，讓岸田也想複製安倍的成功經驗。

回顧2014年眾議院大選，從解散到投開票僅23天，由於解散出乎當年民主黨意料之外，讓民主黨最後提名人選總數還不到眾議院總席次的過半數，暴露出準備不足的窘態。

2017年從解散到投開票也只有24天，東京都知事小池百合子率領的希望之黨，未能與當時最大在野黨民進黨成功整合，造成在野勢力分裂，形成對執政黨有利的選舉情勢。

1996年從解散到投開票也只有23天，雖然當年自民黨無法獨力獲過半席次，但整體實力已有所提升。

但「短期決戰」也並非一定對執政黨有利。中曾根康弘內閣迎戰1983年眾議院大選，從解散到投開票只有20天，但受到自民黨前首相田中角榮在「洛克希德事件」被判決有罪的影響，自民黨席次大減。

2000年從解散到投開票僅有23天，但當時的首相森喜朗因為發言等遭到批評，席次減少37席，造成自民黨無法單獨過半。