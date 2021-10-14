加碼五倍券中獎號碼陸續出爐，綜觀已抽出的客庄券、動滋券、i原券、藝Fun券、國旅券及農遊券，發現身分證末3碼「597」這組中籤率最高，竟然國旅、農遊、動滋券全被抽中；此外，末3碼「453」不僅中了動滋券，也有抽到農遊券。

根據五倍券官網公布，本周已抽出的加碼券中籤號碼如下：

國旅券中籤號碼：

21、32、98、67、「97」、410

i原券中籤號碼：

64、85

農遊券中籤號碼：

89、32、54、「597」、「453」、152

藝Fun券中籤號碼：

數位：96、15、07、30、73、98、19、11

紙本：39、37、23、36、79、08、14、75

動滋券中籤號碼：

13、19、55、71、93、「97」、381、「453」、644、734、985

客庄券中籤號碼：

81、900

第一周中籤身分證號/統一證號末碼。(圖/截自振興五倍券官網)

仔細核對發現，身分證末3碼「597」這組中籤率超高，前後共出現了三次，陸續被抽中國旅券、農遊券及動滋券，「453」這一組也出現了兩次，幸運抽中農遊券及動滋券：此外末2碼「98」的有抽到國旅券和藝FUN券，末2碼「32」也有抽到國旅券及農遊券。

不過根據規定，每人每周最多只能中籤一次，4周最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次，但同一周各部會加碼券的中籤號碼可能重複，因此中籤結果將依民眾個人所勾選的加碼券及各部會抽籤時間之先後順序決定，會認定最先抽中的那一個券別。