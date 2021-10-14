「米格爾基思」號（USS Miguel Keith，ESB-5）遠征機動基地艦

在中美關係緊張之際，美國海軍正藉由在沖繩部署最新型的巨型遠征機動基地艦，以加強亞太防禦。

據《南華早報》（South China Morning Post）13日報導，「米格爾基思」號（USS Miguel Keith，ESB-5）遠征機動基地艦已部署白灘（White Beach）海軍基地，它將加入第7艦隊遠征打擊群與陸戰隊遠征軍。

這艘路易斯普勒級（Lewis B Puller-class）遠征海上基地艦長240米，能為海上軍事行動提供後勤支援。澳門軍事觀察家黃東說，隨著「米格爾基思」號出現，進一步加強了美軍對第一島鏈的防禦力。所謂第一島鏈，就是由日本，台灣和菲律賓等所組成的鏈狀區域。而第一島鏈在美國的戰略中扮演了重要角色，解放軍必須通過它，才能進入太平洋。

黃東指出，「米格爾基思」號將為美國兩棲部隊扮演實質的航母平台，用來幫美國阻止解放軍奪取釣魚台列嶼。

美、日，印度和澳洲海軍周二到周四舉行了2021年「馬拉巴爾」（Malabar）第2階段海上聯合演習。而海軍新江軍艦前艦長、海軍官校軍事學科部教官呂禮詩說，聯合演習，還有「米格爾基思」號部署，都在提醒北京，美國可以集結更強大的軍力。

他並指出，解放軍最早可望在2030年初讓第3艘航母服役。但美國透過演習，證明他們起碼能動員3支航母打擊群，還有其他戰艦，明確向解放軍傳達「我現在就能打敗你」的訊息。